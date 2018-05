VVD wil meer vluchten van en naar Schiphol

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten van en naar Schiphol moet kunnen stijgen boven de maximering van 500.000 vliegbewegingen per jaar.

"Uitstel van Lelystad Airport was een terechte beslissing, maar confronteert ons wel met een keuze", zegt Kamerlid Dijkstra. "Voor de VVD is een slot op de luchtvaart geen optie. Dat is funest voor ons vestigingsklimaat, voor de economie en het kost banen."

Het was de bedoeling dat Lelystad Airport een deel van de vakantievluchten van Schiphol zou overnemen. Dat plan is uitgesteld omdat de vluchten te veel overlast voor omwonenden zouden veroorzaken. Er worden nu plannen gemaakt om het aantal lage vluchten, die meer herrie maken, te verminderen.

Vakantievluchten

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de spreiding van het vliegverkeer over Schiphol en Lelystad. De partijen zijn verdeeld over de toekomst van de luchthavens.

Van de regeringspartijen willen VVD en CDA dat Lelystad vakantievluchten overneemt zodra dat kan. D66 en ChristenUnie vragen zich af of dat ooit zal kunnen gezien de lastige verdeling van het luchtruim.

De bewonersorganisaties van de zes Nederlandse luchthavens, verenigd in de Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL), bieden voorafgaand aan het debat een manifest aan aan de Kamerleden. Zij willen een stop op de groei en meer belasting op vliegtickets en kerosine.

Het Kamerdebat is live te volgen vanaf ongeveer 16.00 uur op NPO Politiek.