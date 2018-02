Uitbreiding Lelystad Airport zeker jaar later

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister Van Nieuwenhuizen geeft aan het eind van de ochtend een persconferentie.

Het plan was om Lelystad Airport op 1 april 2019 te openen. Vanaf die datum zouden hier vakantievluchten moeten vertrekken, zodat Schiphol wordt ontlast.

Er bestaat veel verzet tegen het plan. Een belangrijk pijnpunt is dat er in elk geval de eerste jaren gebruik moet worden gemaakt van lange laagvliegroutes over de provincies Gelderland en Overijssel, omdat de vluchten anders in de problemen komen met het verkeer van Schiphol. De lage start- en landingsroutes zullen veel overlast geven, vrezen omwonenden.

'Broodnodig'

Regeringspartij ChristenUnie pleitte in januari voor uitstel. Ondertussen kan dan worden gewerkt aan de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Van Nieuwenhuizen zei eind januari nog dat die herindeling ertoe moet leiden dat de laagvliegroutes na 2023 verdwenen zijn.

Ze meldde de Tweede Kamer toen ook dat ze nog niet wist of de opening van Lelystad Airport in 2019 kan doorgaan. Ze zei te wachten op allerlei onderzoeken. De persconferentie van vandaag zal ook over die onderzoeken gaan.

De uitbreiding van Lelystad moet de druk op Schiphol verlichten. Schiphol-topman Jos Nijhuis zei vorige week nog dat uitbreiding van Lelystad per april volgend jaar broodnodig is. "Als deze gemaakte afspraak niet kan worden ingevuld, zullen we opnieuw aan tafel moeten gaan zitten over wat dat betekent en wat de consequenties daarvan zijn."

Blij verrast

Actiegroep HoogOverijssel, die opkomt voor omwonenden, is blij verrast door het uitstel. "Dit hadden we niet verwacht", zei Jan Rooijakkers van de stichting in het NOS Radio 1 Journaal.

"De minister leek vast te houden aan 1 april 2019, dus we zijn hier blij mee. Ook voor de duizenden mensen die overlast krijgen met de uitbreiding van het vliegveld."