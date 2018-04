Kamer verdeeld over uitbreiding Lelystad, actiegroepen voelen zich 'geschiphold'

De VVD is juist blij met de positieve beoordeling van de Commissie MER. "Dat is hard nodig, want de luchtvaart groeit. De economie floreert en we gaan nu eenmaal graag met het vliegtuig met vakantie. Vooral voor die vakantieganger is dit dus goed nieuws", zegt VVD-Kamerlid Dijkstra.

Ook zijn coalitiegenoot, CDA-Kamerlid Amhaouch, is tevreden: "Deze positieve beoordeling door de MER-commissie is een goede basis voor de opening van Vliegveld Lelystad in 2020."

Volgens hem is de opening van Lelystad Airport belangrijk om Schiphol te ontlasten. "Dit is een flinke stap in die richting, want om recht te doen aan de zorgen van belanghebbenden, moeten we kunnen bouwen op objectieve informatie."

Ook Schiphol is uiteraard tevreden met het rapport. Topman Jos Nijhuis zegt tegen Luchtvaartnieuws.nl dat hij ervan uitgaat dat Lelystad Airport in 2020 geopend kan worden en dat daarmee ruimte ontstaat op Schiphol zelf.