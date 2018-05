Nieuw topoverleg tussen de Korea's, topambtenaren aan zet

Noord- en Zuid-Korea gaan morgen opnieuw met elkaar om de tafel, twee weken na de historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Nu zijn het topambtenaren van de landen die met elkaar in overleg gaan.

Op de agenda staat onder meer het maken van concretere afspraken over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland en een formeel einde aan de oorlog tussen de twee landen. Na de Koreaanse Oorlog 65 jaar geleden tekenden de landen weliswaar een wapenstilstand, maar vrede werd er nooit gesloten.

Ook bespreken de landen waarschijnlijk of er gezamenlijke teams afgevaardigd worden naar de Asian Games in augustus, een sportevenement dat in Aziƫ qua prestige niet onderdoet voor de Olympische Spelen. Op de Winterspelen in Pyeongchang vaardigden de Korea's al een gezamenlijk vrouwenijshockeyteam af.

Top tussen Trump en Kim Jong-un

Het overleg van morgen vindt plaats in Panmunjeom, de neutrale plaats in de gedemilitariseerde zone tussen de landen waar ook de top tussen Kim en Moon werd gehouden. Noord-Korea stuurt een delegatie van 29 personen naar het grensdorp. Zuid-Korea reist met vijf personen af naar het overleg.

Ook zijn journalisten uitgenodigd om ontmanteling van de nucleaire testlocatie volgende week bij te wonen. Het zou gaan om acht journalisten uit Zuid-Korea en collega's uit de VS, China, Rusland en Groot-Brittanniƫ. Volgens het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap worden ze met de trein naar testlocatie Punggye-ri in het noorden van het land gebracht.

De volgende topontmoeting met Noord-Korea laat na het overleg van morgen niet lang op zich wachten. Op 12 juni spreekt de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore met Kim Jong-un. Dat wordt een primeur: niet eerder had een zittende Amerikaanse president een ontmoeting met een leider van Noord-Korea.