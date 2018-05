Handen schudden in een 'Koreaans grensdorp', net als Moon en Kim

Een filmset in Zuid-Korea ziet de afgelopen twee weken een flinke stijging in het aantal bezoekers. De set is een replica van het het verlaten dorp Panmunjeom in de gedemilitariseerde zone. Dat is ook de reden dat het opeens een trekpleister is geworden.

De historische handdruk eind april van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse evenknie Moon Jae-vond plaats in Panmunjeom. En veel Zuid-Koreanen willen die handdruk nadoen: