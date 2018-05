Wolf na honderden jaren weer gezien in Friesland

Voor het eerst in honderden jaren is een wolf gezien in de provincie Friesland. Een maand geleden beet het dier een paar schapen dood in Boijl. Uit dna-onderzoek blijkt nu dat de dieren inderdaad door een wolf zijn gebeten.

Het is niet duidelijk wanneer de wolf voor het laatst was gezien in Friesland. Volgens de Leeuwarder Courant werd in 1712 voor het laatst gemeld dat er een wolf in de provincie rondliep. Dat kon de organisatie Wolven in Nederland niet bevestigen. Wel was het volgens de woordvoerder heel erg lang geleden.

De laatste tijd doken wolven al op veel andere plekken in het land op. Ze werden onder meer gezien in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht en Groningen.

Kwestie van tijd

Het Friese Boijl, waar de wolf dus kort geleden werd gezien, ligt vlak bij de grens met Drenthe. Volgens een woordvoerder van Wolven in Nederland is het niet heel opmerkelijk dat de wolf nu ook daar is opgedoken. "Het was een kwestie van tijd. Een wolf kan tientallen kilometers per nacht afleggen. Dan ben je vanuit Overijssel of Drenthe snel in Friesland."

Of de wolf in Friesland dezelfde is als het dier dat eerder in Drenthe werd gezien, is niet te zeggen. Volgens de woordvoerder liepen er destijds zeker twee wolven rond in die provincie.

Mogelijk zitten er meer wolven in Friesland. In De Knipe, in de buurt van Heerenveen, zijn afgelopen weekend schapen aangevallen. Er moet nog worden onderzocht of de dieren zijn gebeten door een wolf, meldt Omrop Fryslân.