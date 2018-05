Vasten en eindexamens, gaat dat wel samen?

Het komt niet vaak voor: maar dit jaar valt de ramadan samen met de eindexamens. Voor moslimleerlingen is daarmee de toch al zo spannende laatste horde van de middelbare school een nog grotere uitdaging. Zij vasten vanaf morgenavond tot en met 14 juni tussen zonsopkomst en zonsondergang. Tegelijk dus met de eindexamens, want die zijn vandaag begonnen en lopen tot 29 mei.

Gaat vasten en presteren voor de eindexamens wel goed samen? Mustapha Esadik, docent geschiedenis aan het Anna van Rijncollege in Nieuwegein, twijfelt erover. "Ik maak me zorgen, want vanwege de ramadan zullen sommige leerlingen 18 uur per dag vasten. Ze zullen misschien ook te maken hebben met slaapgebrek, want de momenten dat ze kunnen eten zijn natuurlijk 's nachts", vertelt hij in het radioprogramma Nieuws en Co.

'Brain food'

Om zijn leerlingen voor te bereiden schakelde hij voor de meivakantie een diƫtiste in. "Ik heb haar gevraagd om leerlingen en de ouders samen te vertellen wat de leerlingen het beste 's avonds kunnen eten. Ze noemde dat brain food, want je hersenen gebruiken kost veel energie."

De meeste leerlingen van Esadik die meedoen met de ramadan maken zich er nu niet (meer) zo druk om. "Ik heb nog wel even getwijfeld of ik moest meedoen vanwege examens, maar het is toch het beste als je wel meedoet", zegt een van hen. En een andere scholiere zegt: "Het komt gewoon goed, ik ben het gewend."