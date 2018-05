Minister Slob tipt examenkandidaten: eet goed en rust genoeg uit

Het is alweer een tijd geleden dat onderwijsminister Arie Slob zelf in de examenbankjes zat, maar hij herinnert zich vandaag bij de start van het examen nog goed dat het een spannende tijd was. Het groepsgevoel overheerste, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het idee dat je met elkaar echt voor een klus stond. Dat er iets ging gebeuren en dat je er goed doorheen moest komen."

Vandaag beginnen de centraal schriftelijke examens voor vmbo, havo en vwo. De minister heeft desgevraagd wat tips voor de leerlingen. "Zorg dat je uitgerust bent, goed blijft eten en drinken en tussendoor wat ontspanning zoekt." En natuurlijk een goede voorbereiding. "Want als je je niet voorbereidt, wordt het natuurlijk wel ingewikkeld."