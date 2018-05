Indonesiërs vrezen voor meer Syrië-terugkeerders na kerkaanslagen

Er zijn ongeveer 500 terugkeerders van de naar schatting 1100 Indonesiërs die zich in Syrië bij IS aansloten. Zij worden in de gaten gehouden door de Indonesische autoriteiten. Dat was ook bij deze familie het geval. "Maar kennelijk gaat dat nog niet heel ver. Er wordt gevreesd dat andere terugkeerders net zo denken en alleen maar op een aanleiding wachten om een aanslag te plegen."

En dat kan het land vanzelfsprekend niet gebruiken. Sinds het begin van de eeuw werden er tal van aanslagen gepleegd. Op kerstavond in 2000 werd het land opgeschrikt door een serie aanslagen op kerken. In negen steden ontploften bommen. Sindsdien worden kerken 's zondags standaard bewaakt.

De dodelijkste aanslagen waren twee jaar later op de populaire toeristenbestemming Bali. Daarbij vonden 202 mensen de dood. Jemaah Islamiyah, dat banden had met al-Qaida, was ervoor verantwoordelijk en pleegde daarna nog meer aanslagen in het land.

Met hard optreden heeft de Indonesische antiterreurpolitie die groep uiteindelijk uitgeschakeld, zegt Maas. "Ofwel gedood ofwel opgesloten. De groep heeft zijn strijd tegen westerlingen uiteindelijk ook afgezworen. Dat was het einde van de grote terreur in Indonesië." Sindsdien pleegden eenlingen of kleine groepjes aanslagen, veelal met messen en vaak op politieagenten. Ze hadden geen vuurwapens of middelen voor bomaanslagen.