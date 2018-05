Waylon: achttiende plek verdienen we niet

Het zit erop, Waylon zijn songfestival-avontuur eindigde vannacht op de achttiende plek. Bij de vakjury kon Outlaw in 'em nog wel op steun rekenen, maar het publiek wist het stevige countrynummer minder te waarderen, Waylon vindt het jammer. "Achttiende was niet waar we voor gingen en ik vind ook dat we die plek niet verdienen. We wilden een keer iets anders doen op Eurovisie. Dat is door een boel mensen begrepen, maar door een heel groot gedeelte ook nog niet."

Over het optreden zelf was hij wel tevreden. Vlak van tevoren zei Waylon al dat hij en de dansers extra veel zouden geven. "Het ging allemaal vanzelf en het voelde heel goed. Na zoveel repetities weet je precies waar je staat op het podium, dus dan wordt het ook gemakkelijker."

'Goed feestje'

De glazen microfoon neemt Israël dit jaar mee naar huis. Na een spannende puntentelling werd duidelijk dat zangeres Netta de meeste punten kreeg. Waylon snapt dat het land gewonnen heeft, maar vindt het toch ook een beetje jammer. "Het zal niets veranderen aan het songfestival. Een paar jaar geleden won een vrouw met een baard, nu een dame die een kip nadoet."

Het was voor Waylon de tweede keer dat hij op het podium van het songfestival stond, een derde keer sluit hij niet uit. "Ik zou nog wel een keer meedoen, hoor. Waarom niet, het is een te gek podium en ik denk dat het goed is mee te blijven doen met echte muziek." Over die derde keer zal hij vannacht niet al te veel hebben nagedacht, eerst was het tijd voor een goed feestje. "Tuurlijk, want daarvoor zijn we ook hier."