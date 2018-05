Graham: excuses Witte Huis voor opmerking over doodzieke McCain

De Republikeinse senator Lindsey Graham vindt dat het Witte Huis een opmerking over zijn collega John McCain moet veroordelen. Een medewerker van president Trump zei over de Republikein McCain (81), die wordt behandeld voor een hersentumor, dat zijn mening er niet meer toe doet "omdat hij toch doodgaat".

Medewerkster Kelly Sadler maakte de opmerking nadat McCain had gezegd dat hij Gina Haspel ongeschikt vindt als CIA-directeur. Haspel was in het verleden betrokken bij het martelprogramma van de CIA. Haar benoeming moet nog door de Senaat worden goedgekeurd. Sadler wil niet reageren op alle ophef over haar opmerking.

De kwestie speelt al de hele week en veel politici, zowel Democraten als Republikeinen, hebben Sadlers woorden veroordeeld. Graham, die bevriend is met de 81-jarige McCain en met Trump, suggereerde in een interview met CBS dat de president namens het Witte Huis zijn excuses moet aanbieden. "Als het een van mijn medewerkers was geweest, die zoiets had gezegd, dan zou ik namens mijn hele staf excuses maken", zei Graham.

'Opmerking had niet gelekt mogen worden'

McCain en Trump hebben niet de beste relatie. Trump heeft eerder gezegd dat hij McCain niet ziet als een oorlogsheld, omdat hij krijgsgevangen werd genomen tijdens de Vietnam-oorlog. McCain was de beslissende tegenstem in de Senaat waardoor een Republikeins wetsvoorstel om Obama-care af te schaffen er niet doorheen kwam, iets wat Trump hem zeer kwalijk nam. McCain heeft laten weten dat hij niet wil dat Trump zijn uitvaart bijwoont.

Ondertussen heeft Witte Huis-perswoordvoerder Sarah Huckabee Sanders in een interne vergadering gezegd dat ze de opmerking van Sadler weliswaar niet kies vond, maar dat die niet gelekt had mogen worden. Volgens persbureau AP noemde Sanders de lekker egoïstisch omdat het nieuws over de opmerking de aandacht deels afleidde van Trumps ontvangst van drie Amerikaanse krijgsgevangen uit Noord-Korea.

In persconferenties op het Witte Huis weigert Sanders in te gaan op de opmerking.