Vorig jaar botsten vliegtuigen en drones zes keer bijna op elkaar

In 2017 zijn er zes meldingen geweest van ernstige incidenten waarbij vliegtuigen bijna in botsing zijn geraakt met een drone. Twee incidenten waren in de verkeersluchtvaart. Dat bevestigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na berichtgeving door RTL Nieuws. Ook dit jaar was er nog een melding van een drone die dicht in de buurt kwam van een sportvliegtuigje.

Op basis van de cijfers van de OVV kan worden vastgesteld dat er de afgelopen jaren een forse stijging was van het aantal ernstige incidenten met drones. Vorig jaar waren er voor het eerst meldingen van drones die in de weg vlogen in de verkeersluchtvaart. Toen scheerde er onder meer boven Hellevoetsluis een drone langs een Boeing 737 die op dat moment de daling naar Schiphol had ingezet.