Zorgen over vliegen met drones door hobbyisten

Net als professionele dronevliegers moeten amateurs zich aan allerlei regels houden. Zo moeten ze hun drone altijd kunnen zien, mogen ze niet in het donker vliegen en niet hoger dan 120 meter.

Ook zijn er in heel Nederland 'no-flyzones', waar drones niet mogen vliegen omdat er bijvoorbeeld een luchthaven in de buurt is of een landingsplek voor helikopters. In 2017 werden er ondanks dat verbod 54 meldingen gedaan van drones in de buurt van een vliegveld, vooral rond Schiphol.