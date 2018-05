Suriname 'garandeert' veiligheid vissers, maar die hebben nog veel vragen

Defensieminister Benschop beloofde de afgelopen week bij verschillende gelegenheden dat de vissers zaterdag weer veilig zouden kunnen uitvaren. "Belofte maakt schuld en daarom ben ik hier. Een man een man, een woord een woord."

Een deel van de vissers applaudisseert. Maar dan komen de kritische vragen. Wat gaan de Surinaamse autoriteiten dan precies doen? Gaat de marine de zee op? Worden de vissers ge√ęscorteerd? Hoeveel extra mensen worden er ingezet?

Benschop onderbreekt de vragenstellers. "Vraagt u niet teveel. Wij weten wat we gaan doen, en we weten dat de vissers veilig het water op kunnen. Ik heb niets meer te zeggen."

Illegalen

Een kleine, oudere man met een grijs baardje loopt naar de minister toe en schudt hem de hand. Hij stelt zich voor als een Guyanese eigenaar van een vissersboot. "Thank you very much for your efforts, minister." Is hij werkelijk gerustgesteld? Zijn blik verraadt twijfel. "In ieder geval gebeurt er iets. Ik denk dat de Surinaamse regering goede bedoelingen heeft." Maar het is moeilijk voor de man om bemanningsleden voor zijn vissersboot te vinden. "Ja, ze zijn nog steeds bang. En bovendien is het merendeel van de Guyanese vissers illegaal in Suriname. Als straks de politie en marine controles gaan uitvoeren, krijgen ze een boete."

"Ik denk dat dat wel meevalt," zegt Willem Mohamedhusain van het Visserscollectief. "Suriname heeft ons nodig en daarom is beloofd dat er niet streng gelet gaat worden op illegaliteit."

Brood op de plank

De Surinaamse Rashida is getrouwd met Guyanese visser. Zij is teleurgesteld over de belofte van Benschop. "Het leek erop dat de ministers goede sier zijn komen maken ter compensatie van hun onzichtbaarheid kort na de ramp. Ik geloof best dat ze ons veiligheid willen bieden, maar zo lang wij niet weten op wat voor manier dat gebeurt, wil ik niet dat mijn man de zee op gaat. Maar helaas heb ik niets te willen. Hij moet weer gaan vissen, want we zitten al twee weken zonder inkomsten. Brood op de plank."