Zestien Surinaamse vissers vermist na aanval piraten

Piraterij komt in Surinaamse wateren vaker voor. De zeerovers zijn uit op schepen, waardevolle lading of de vangst van vissers. Volgens Lall worden de overvallen steeds gewelddadiger. "Vroeger gingen ze ervandoor met de lading of met de motor van de boot. Tegenwoordig telt een mensenleven niet meer. In februari werd de kapitein van een Surinaamse vissersboot met een gericht schot geëxecuteerd toen hij zich verzette tegen overvallers."

"Vrijdag werd één van de vissers gedwongen overboord te springen terwijl de rovers wisten dat hij niet kon zwemmen. Hij smeekte hen om hem te sparen, maar ze waren meedogenloos", zegt Lall. Volgens hem bestond de groep van twintig vissers uit Surinamers en Guyanezen. De zeerovers spraken Engels met een Guyanees accent.

Kustwacht

De Surinaamse kustlijn is honderden kilometers lang en de maritieme politie en kustwacht zijn met een handjevol schepen onvoldoende uitgerust om de wateren goed te bewaken. Kustwachtcommandant Jerry Slijngard zegt in dagblad de Ware Tijddat hij al eerder heeft gepleit voor een Vessel Monitoring System. Daarop is te zien waar schepen zich bevinden. Ook zit er een alarmsysteem in dat in geval van nood geactiveerd kan worden.

Het Visserijcollectief ziet daar weinig heil in. "De vissers zitten midden op zee en als ze alarm slaan, dan duurt het veel te lang voordat de kustwacht ter plekke is." Meer schepen voor de kustwacht is volgens Lall de enige remedie. "In buurland Frans-Guyana wordt veel gepatrouilleerd en dat werkt preventief. Daar zijn veel minder overvallen op zee dan bij ons."