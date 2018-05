Geen Iran-compensatie voor Duitse bedrijven

Duitse ondernemingen die actief zijn in Iran hoeven niet te rekenen op financiële steun van de Duitse regering, nu hun zaken in gevaar komen door de Amerikaanse terugtrekking uit het atoomakkoord. Volgens minister Altmaier van Economische Zaken zijn daar geen juridische mogelijkheden voor.

President Trump maakte dinsdag bekend dat hij het nucleaire akkoord met Iran eenzijdig opzegt, en dat hij de eerder opgelegde economische sancties tegen het land opnieuw instelt. Ook Europese bedrijven moeten zich daaraan houden, zo dreigde hij. Het leidde met name tot onrust in Duitsland, dat veel meer exporteert naar Iran dan bijvoorbeeld de Fransen en de Britten.

Er zijn naar schatting 10.000 Duitse bedrijven die zakendoen met Iran, waarvan er 120 daadwerkelijk in dat land werkzaam zijn met eigen personeel. Volgens minister Altmaier biedt de regering die bedrijven juridische adviezen, maar is het niet mogelijk om financiële steun te bieden.

Merkel

Altmaier zei over de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten dat hij "escalatie-spiraal" wil voorkomen. Ook bondskanselier Merkel liet zich vandaag in die bewoordingen uit. Het besluit van Trump is geen reden om de Europese relatie met de VS in twijfel te trekken, zei ze.

Merkel sprak opnieuw haar afkeer uit over de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord. "Ik vind het niet goed om eenzijdig een overeenkomst op te zeggen die in de VN-Veiligheidsraad is goedgekeurd. Dat vermindert het vertrouwen in de internationale orde."

De Franse minister Le Maire van Financiën zei op de Franse radio dat Europese bedrijven zich niet onderdanig moeten opstellen tegenover de VS. Hij wil dat bedrijven de mogelijkheid houden om handel te blijven drijven in Iran. "We moeten niet accepteren dat de Verenigde Staten optreden als de economische politieman van de wereld."