Wereldwijd steeds meer aanvallen op onderwijsinstellingen

Scholen, universiteiten, studenten en onderwijspersoneel zijn de afgelopen jaren wereldwijd steeds vaker aangevallen. Dat meldt de internationale organisatie Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA, waarin onder meer Save the Children en Human Rights Watch vertegenwoordigd zijn.

Tussen 2013 en 2017 waren er meer dan 12.700 aanvallen, waarbij meer dan 21.000 mensen overleden, gewond raakten of gearresteerd werden, zegt de organisatie.

Het gaat volgens de GCPEA vooral om aanvallen door extremistische groepen als IS, bombardementen om gewapende groepen te bestrijden en geweld tegen studenten bij protesten.

Dramatische toename

De GCPEA spreekt van een dramatische toename. De afgelopen vijf jaar waren in 41 landen zeker vijf aanvallen op onderwijsinstellingen, scholieren, studenten of personeel. In de vorige periode (2009-2013) was dat nog in 30 landen.

In onder meer de Democratische Republiek Congo, Israël en de Palestijnse gebieden, Nigeria, de Filipijnen, Zuid-Sudan, Syrië en Jemen waren meer dan duizend aanvallen op onderwijsinstellingen, studenten en personeel.

Alleen al in Jemen werden meer dan 1500 scholen en universiteiten beschadigd of verwoest door luchtaanvallen en gevechten. In Syrië waren er zeker 650 van die incidenten. In de Filipijnen hebben gewapende partijen vermoedelijk minstens duizend studenten en docenten lastiggevallen of geïntimideerd.

Meisjesscholen

In 18 van de uitgelichte landen waren de aanvallen specifiek gericht op vrouwelijke scholieren, studenten en leraren. Extremistisch islamitische groepen bombardeerden meisjesscholen of staken ze in brand. Ze bedreigden, verwondden of doodden vrouwen op scholen.

In Afghanistan richtte een kwart van de aanvallen zich doelbewust op meisjesscholen. Verder werden wereldwijd vrouwen en meisjes in of in de buurt van scholen door strijdende partijen misbruikt of verkracht.

Militair gebruik

Ook worden school- of universiteitsgebouwen gebruikt voor militaire doeleinden, bijvoorbeeld als basis of detentiecentrum. Dat gebeurde tussen 2013 en 2017 in 29 landen. Doordat militairen ze gebruiken wordt het risico groter dat onderwijsgebouwen worden aangevallen.

Zo werd in januari en februari 2015 een school in Oekraïne waar wapens lagen opgeslagen, geraakt door artillerievuur.

Studentenprotesten

Wereldwijd vonden in 52 landen aanvallen plaats op het hoger onderwijs. Daarbij ging het om het onderdrukken van studentenprotesten, of geweld en bedreigingen vanwege de inhoud van de lesstof.

Een van de ergste aanvallen was op de Garissa University in Kenia, waar op 2 april 2015 142 studenten door gewapende extremisten werden vermoord. 79 studenten raakten gewond.

Safe Schools Declaration

Tegenover het geweld staat volgens de GCPEA een groeiend besef dat scholen en universiteiten veilig moeten zijn tijdens conflicten. Meer dan een derde van de leden van de Verenigde Naties, 74 landen, hebben de Safe Schools Declaration onderschreven.

Met de ondertekening hebben de lidstaten beloofd maatregelen te nemen om het onderwijs te beschermen. Met het rapport roept de GCPEA de andere landen op om die verklaring ook te ondertekenen.