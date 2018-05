104-jarige Australiër met doodswens sterft in Zwitserland

Gisteren zei hij op zijn laatste persconferentie dat er best nog dingen waren die hij had willen doen in zijn leven. "Maar het is te laat. Ik vind het niet erg om ze te laten." Goodall heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap.

Goodall hoopte dat zijn actie bijdraagt aan het legaliseren van euthanasie en hulp bij zelfdoding in Australië. Dat is nu in heel het land verboden, alhoewel de deelstaat Victoria, waar bijvoorbeeld Melbourne ligt, per juni 2019 euthanasie toestaat als iemand terminaal ziek is.