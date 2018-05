104-jarige Australiër wil dood: 'Heel jammer dat ik zo oud ben geworden'

Een paar maanden geleden is Goodall gevallen toen hij alleen thuis was en kon niet meer opstaan. Hij werd pas twee dagen later door zijn schoonmaker gevonden. In het ziekenhuis werd hij weer opgelapt, maar sindsdien heeft hij meer verzorging nodig en kan niet meer zelfstandig wonen.

Daarom heeft hij besloten om deze maand zijn leven te beëindigen. Hij vliegt daarvoor naar een kliniek in het Zwitserse Basel die helpt bij vrijwillige euthanasie. In Australië is het verboden om iemand te helpen sterven. Vorig jaar werd in de staat Victoria een wet aangenomen die het wel mogelijk maakt, maar die treedt pas in juni volgend jaar in werking en geldt alleen voor mensen die terminaal ziek zijn.

Zijn dochter vindt het moeilijk, maar begrijpt zijn beslissing wel. "Ik heb een heel goede band met mijn vader en ik wil dit niet. Maar ik begrijp ook dat er weinig waardigheid meer overblijft als je zo afhankelijk bent van anderen. Hij heeft 104 mooie jaren geleefd. Wat er ook gebeurt, welke keuze hij ook maakt, die is aan hem."