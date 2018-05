Wakker worden van raketexplosies, onze correspondent is in Damascus

"Je probeert jezelf gerust te stellen. Ik zit in een hotel waar regelmatig journalisten zitten en hoe gek het ook klinkt: het is een Israëlische luchtaanval. Die aanvallen zijn gericht op militaire doelen. Het is een raar soort van geruststelling."

NOS-correspondent Marcel van der Steen is in Syrië en maakte daar vannacht de Israëlische luchtaanvallen mee op doelen in het land. Vanuit zijn hotelkamer in de hoofdstad Damascus hoorde hij de explosies. De aanval werd uitgevoerd door Israël als vergelding voor de raketten die eerder vanuit Syrië werden afgevuurd op de Golanhoogte. Volgens Israël voerden Iraanse militairen die aanval uit en heeft de vergeldingsactie alle Iraanse stellingen vernietigd.

Het was een heftige nacht vertelt Van der Steen: "Rond een uur of drie werd ik wakker van verschillende raketten die hier aankwamen. De anti-raketsystemen werden actief, vliegtuigen vlogen over. Ik hoorde explosies, het was beangstigend."

Van der Steen maakte onderstaande beelden vanuit zijn hotelkamer: