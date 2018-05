Ex-topman verzekeraar Anbang krijgt 18 jaar cel wegens corruptie

De ex-topman van verzekeraar Anbang krijgt 18 jaar cel voor corruptie en fraude. Het Chinese Anbang is het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse verzekeraars Reaal en Zwitserleven.

De nu veroordeelde Wu Xiaohui gaf in maart een miljardenfraude toe. Een deel van de miljarden stak hij in eigen zak. Volgens Chinese staatsmedia is een bedrag van ongeveer 1,4 miljard euro geconfisqueerd bij Wu.

De topman werd vorig jaar opgepakt, in februari nam de Chinese staat de controle over Anbang over. De regering vreesde dat het concern niet aan zijn financiƫle verplichtingen kon voldoen.

Conglomeraat

Wu richtte Anbang in 2004 op. Hij werd lang gezien als iemand met een van de beste politieke connecties in China. Hij is getrouwd met een kleindochter van de voormalige Chinese president Deng Xiaoping.

Anbang is begonnen als een autoverzekeraar. Inmiddels is het een van China's grootste financiƫle conglomeraten. Zo is het concern bijvoorbeeld ook de eigenaar van het beroemde Waldorf Astoria Hotel in New York.