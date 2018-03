Topman moederbedrijf Reaal, Zwitserleven verdacht van miljardenfraude

Bestuursvoorzitter Wu Xiaohui van Anbang is persoonlijk verantwoordelijk voor de miljardenfraude bij het Chinese bedrijf. Hij heeft volgens justitie zelf opdracht gegeven om te sjoemelen met de cijfers. Wu zou een deel van de miljarden voor zichzelf hebben gehouden.

Anbang is het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse verzekeraars Reaal en Zwitserleven. Ook is het eigenaar van veel vastgoed in grote steden, waaronder hotel Waldorf Astoria in New York.

Topman Wu verschijnt vandaag voor de rechtbank. Hij is in staat van beschuldiging gesteld en zit al een paar maanden vast. De Chinese regering treedt hard op tegen corruptie.

Geen gevolgen

Toezichthouders zeiden dat Anbang zich bezighield met illegale activiteiten die de financiƫle positie van het concern in gevaar hebben gebracht.

Volgens Reaal en Zwitserleven heeft de fraude geen gevolgen voor de Nederlandse verzekeraars, omdat hun cijfers goed zijn en ze onder toezicht van De Nederlandsche Bank vallen.