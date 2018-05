Advocaat Marco Kroon: er is wél bewijs voor zijn ontvoering

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bewijs gezien dat Marco Kroon in Afghanistan is aangehouden door gewapende mannen die zich uitgaven als lokale politie en dat hij korte tijd gedetineerd is geweest. Dat zegt Knoops in een interview met de NOS. Er is een vrij gedetailleerd document beschikbaar, zegt Knoops.

De Volkskrant schreef op basis van dertien bronnen binnen Defensie dat het ministerie na een jaar onderzoek nog geen bewijs heeft gevonden voor de ontvoering van Kroon. Daardoor zou het vermoeden zijn gerezen dat hij zijn verhaal in ieder geval gedeeltelijk heeft verzonnen.

Kroon heeft zelf melding gemaakt van het incident, zegt Knoops. Het is een melding die staatsgeheim is, een officiële melding volgens de procedure die daarvoor staat. Kroon kan zich vanwege de geheimhoudingsplicht niet verdedigen tegen de aantijgingen.

Of de verklaring ook in het dossier van het Openbaar Ministerie is terechtgekomen en het verhaal van Kroon staaft, kan Knoops niet zeggen. "Het ligt voor de hand dat deze melding ook bekend is bij het OM."

Leugenaar en fantast

Knoops vindt dat het "een brug te ver" gaat dat een aantal mensen Kroon een leugenaar en fantast noemt op grond van onvoldoende kennis van de zaak. "Dat heeft zijn integriteit ernstig aangetast en hij is daar zeer van ontdaan." Dat is ook de reden dat hij nu iets over de zaak wil zeggen.

Hij doet een beroep op het goed fatsoen en wil net als minister Bijleveld van Defensie eerst het onderzoek van de OM afwachten voor er conclusies worden getrokken "over een operatie waarover eigenlijk alleen majoor Kroon kan spreken. Als je nu dus ziet dat er wel degelijk bewijs bestaat van het incident dan werpt dat wel degelijk een ander licht op de zaak."

Geslachtofferd

Knoops betreurt het dat anonieme bronnen binnen Defensie "op grond van halve waarheden tot conclusies komen". Hij noemt dat voorbarig. Hij vindt ongepast dat het proces nu wordt gevoerd in de pers. De verklaring die Kroon zelf naar buiten heeft gebracht ligt volgens Knoops binnen de bandbreedte van het staatsgeheim.

Iedereen moet nu pas op de plaats maken en niet in de media nog een keer de discussie gaan voeren en het OM zijn werk laten doen, vindt Knoops. "Kroon mag niet op deze manier worden geslachtofferd door mensen die niet weten wat er precies gebeurd is."