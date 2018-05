Onderwijs krijgt 200 miljoen euro om tegenvaller op te vangen

Het ministerie van Onderwijs krijgt 200 miljoen euro om een tegenvaller in de begroting weg te werken. Er is een gat ontstaan omdat er veel meer leerlingen en studenten naar school en de universiteit gaan. Dit staat in de Voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiƫn, zo bevestigen bronnen rondom het kabinet.

De Voorjaarsnota moet voor 1 juni naar de Tweede Kamer. Minister Hoekstra wilde nog niets kwijt over dit belangrijke overzicht over de mee- en tegenvallers van de afgelopen periode.

Het extra geld voor onderwijs voorkomt dat het ministerie op andere uitgaven moet bezuinigen. De coalitie wil voorkomen dat de sector, die onder druk staat in verband met de werkdruk en lagere salarissen, de dupe wordt van die verkeerde inschatting van de leerling- en studentenaantallen.