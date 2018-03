Stoppen met gas uit Groningen, wat kost dat?

"We zien het wel", antwoordde premier Mark Rutte op de vraag wie en hoe we de rekening betalen van het sluiten van de Groningse gaskraan. Maar hoeveel gaat die enorme transitie eigenlijk kosten?

Veel is onzeker, maar één ding is duidelijk: we moeten met van alles rekening houden. "Het is een complex geheel aan factoren die allemaal een prijskaartje hebben, maar waar soms ook weer aan verdiend wordt", zegt energieadviseur Lucia van Geuns van The Hague Centre for Strategic Studies.

Dat het om vele miljarden gaat, is in ieder geval zeker. Dat zullen kosten zijn voor de overheid, bedrijven en uiteindelijk huishoudens.

Miljarden

Eerst maar eens kijken welke inkomsten er voor de overheid wegvallen de komende jaren.

Het Groningse gas leverde Nederland bijna 300 miljard euro op sinds het begin van de winning in de jaren zestig. In 2013 bereikten de aardgasbaten een record van 15,4 miljard euro. Vanwege de aardbevingen is de gaswinning sindsdien flink teruggeschroefd; zo waren deb aten in 2016 nog 2,4 miljard.

Nu wordt er nog zo'n 21 miljard kuub gas gewonnen. Dat moet in 2022 teruggelopen zijn tot 12 miljard kuub. En over twaalf jaar gaat de kraan helemaal dicht. De baten van het Groningse gas zullen dus stapsgewijs teruglopen van zo'n 2 miljard euro tot 0 euro. Uiteindelijk zou dit sowieso gebeurd zijn, omdat het gas op was raakt, maar dat had langer geduurd.