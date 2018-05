'Gemeente betaalt voor renovatie schoolgebouwen'

De gemeenten gaan voortaan betalen voor de renovatie van verouderde schoolgebouwen. Dat staat in een gezamenlijk plan van onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In veel scholen in Nederland is de ventilatie niet goed of zijn de klaslokalen te klein. Nieuwe afspraken over renovaties waren daardoor hard nodig, zegt Anko van Hoepen van de PO-Raad. "Nieuwbouw was altijd een zaak van de gemeente en onderhoud werd geregeld door het schoolbestuur. Renovatie was een grijs gebied daartussenin. Daar zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt", zegt Van Hoepen in het NOS Radio 1 Journaal.

Het gemiddelde schoolgebouw is ouder dan veertig jaar, zegt Van Hoepen. "Het is hoog tijd om te renoveren. Een goed gebouw is belangrijk voor zowel leerlingen als leraren. Om goede kwaliteit te leveren is een goede werkomgeving nodig."

Gezondheidsklachten

Door onder meer vocht en schimmel in de schoolgebouwen hebben leerlingen en leraren op tientallen scholen gezondheidsklachten, meldde het KRO-NCRV-programma Reporter Radio in maart. Het ministerie van Onderwijs liet daarop weten dat gemeenten en schoolbesturen samen moeten zorgen voor verbetering van het leefklimaat in de klas.

Eerder lieten pensioenfondsen weten te willen investeren in schoolgebouwen, maar dat plan haalde het niet.

Lange termijn

In het gezamenlijke voorstel staat verder dat er plannen van minstens zestien jaar mogen worden gemaakt voor de huisvesting van scholen. Dit langetermijndenken is volgens de partijen nodig om de bouw van scholen minder vatbaar te maken voor het wisselende politieke klimaat.

Daarnaast willen de samenwerkende partijen dat het verbod voor scholen om te investeren in schoolgebouwen wordt opgeheven. "Als een school zijn gebouw bijvoorbeeld energieneutraal wil maken, dan mag dat niet. Terwijl je dat op termijn terugverdient. Als ons plan wordt uitgevoerd, is dat verbod van de baan", zegt Van Hoepen.

"Wij zijn het in elk geval eens geworden. Het is nu aan Den Haag om ons plan goed te keuren."