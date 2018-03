'Slechte ventilatie veroorzaakt hoofdpijn op tientallen scholen'

Leerlingen en docenten op tientallen basisscholen hebben last van hoofdpijn en misselijkheid doordat de ventilatie in het gebouw niet deugt. Dat meldt het KRO-NCRV-programma Reporter Radio op basis van eigen onderzoek.

Schoolbesturen zeggen dat de mechanische luchtventilatie in de vaak pasgebouwde scholen niet goed werkt. Daardoor is het in de winter te koud en in de zomer te heet. Soms kunnen de ramen van het klaslokaal niet open, waardoor er geen frisse lucht binnenkomt. In scholen waar de mechanische ventilatie wel goed werkt, maakt de apparatuur soms erg veel lawaai. Daarom zetten sommige scholen de ventilatie toch maar weer uit.

Het bestuur van een school moet ervoor zorgen dat het aangenaam is in de klas maar de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Toch heeft bijvoorbeeld een scholengemeenschap in Friesland besloten om ook bij de bouw van een nieuw schoolgebouw de regie te nemen om problemen te voorkomen.

Leerprestaties

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie aan Reporter Radio weten dat gemeenten en schoolbesturen samen moeten zorgen voor verbetering van het leefklimaat in de klas.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht bekijken op scholen in Limburg wat de invloed is van het binnenklimaat op de leerprestaties. In bijna 300 klaslokalen hangen sensoren die onder meer de luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en de hoeveelheid geluid meten. De gegevens daarvan worden gekoppeld aan de citoscores van de leerlingen.