Pensioenfondsen willen schoolgebouwen opkopen

In België loopt overigens een soortgelijk programma. Binnen dat project zijn inmiddels bijna 200 nieuwe scholen gebouwd. "In België betalen scholen een vaste vergoeding voor het feit dat de school gebouwd is en onderhouden wordt", legt Brinkman uit. Een soort huur dus.

Volgens de bedenkers van het Nederlandse plan is de investering van pensioenfondsen in schoolgebouwen een puur financiële belegging. Het mag nooit de ambitie zijn van de fondsen om schooldirecteur te worden, zeggen zowel Wientjes als Brinkman.

Veel geld

In Nederland is de gemeente nu vaak eigenaar van de scholen. Als het schoolgebouw toe is aan nieuwbouw moet de gemeente dat betalen. Die moet daar dan vaak veel geld voor vrijmaken.

Maar voor het onderhoud van een school, zoals het oplossen van een lekkage of schimmel, is niemand echt verantwoordelijk. Daarover is wettelijk niets afgesproken, met als gevolg vaak achterstallig onderhoud. "Niemand is nu de eigenaar van het probleem", zegt Wientjes.

Hij hoopt dit jaar de eerste resultaten van zijn plan te kunnen laten zien. "De pensioenfondsen staan klaar, nu moeten we goede afspraken gaan maken. Als we dit jaar een stuk of drie prototypes kunnen realiseren, zou dat mooi zijn."