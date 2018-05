Frankrijk roept Iran op nucleaire deal te blijven respecteren

Frankrijk vraagt Iran zich te houden aan de nucleaire overeenkomst waar de Verenigde Staten zich gisteren uit hebben teruggetrokken. Minister van Buitenlandse Zaken Le Drian zei vanochtend dat president Macron vandaag zal telefoneren met zijn Iraanse ambtgenoot Rohani, om hem op het hart te drukken de nucleaire deal te blijven respecteren.

De Iraanse regering lijkt dat inderdaad van plan, door verder te gaan met het akkoord waaronder ook de handtekening staat van China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de drie Europese bondgenoten houden aanstaande maandag overleg over de ontstane situatie.

"De deal is niet dood", zei Le Drian, "de Amerikanen hebben zich teruggetrokken uit een overeenkomst die nog steeds bestaat".

China betreurt het Amerikaanse besluit omdat daarmee het risico van het uitbreken van een conflict in het Midden-Oosten wordt vergroot.

Economische gevolgen

Le Drian noemt het akkoord van cruciaal belang voor de stabiliteit in de regio. Hij wijst erop dat het internationale atoomagentschap IAEA steeds heeft gezegd dat Iran zich houdt aan de bepalingen van de overeenkomst met de wereldmachten. Frankrijk wil wel in gesprekken met Iran de voorwaarden aanscherpen over de ontwikkeling van raketten.

De Franse regering bespreekt op korte termijn de gevolgen voor het Franse bedrijfsleven van het besluit van president Trump om zich uit de overeenkomst terug te trekken en Iran nieuwe sancties op te leggen. Trump zei gisteren dat alle bedrijven, ook de Europese, zich aan de sancties tegen Iran moeten houden.

Amerikaanse vlag verbrand

Het is de vraag of Iran bereid is opnieuw te onderhandelen over het akkoord. Een prominent lid van het het Iraanse parlement heeft al voorgesteld meer geld te investeren in het Iraanse raketprogramma.

In het Iraanse parlement hebben parlementsleden de Amerikaanse vlag in brand gestoken. Daarbij scandeerden ze de slogan ' Dood aan Amerika', die altijd bij anti-Amerikaanse demonstraties in Iran wordt gebruikt.