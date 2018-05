Rapper Boef grote winnaar bij FunX Music Awards

Boef behoort sinds 2015 tot een van de meest populairste rappers van Nederland. In 2017 won hij een Multi Award omdat zijn album Slaaptekort binnen tien weken meer dan honderd miljoen keer werd gestreamd. Dat was een Nederlands record. Ook brak hij in datzelfde jaar een record op muziekstreamingdienst Spotify met zijn nummer Salam, dat op één dag 300.000 keer werd beluisterd.

De luisteraars van NPO FunX stemden drie weken lang op hun favoriete artiesten. Vanavond werden er in totaal elf awards uitgereikt, onder meer voor beste album, talent, beste groep, beste producer en beste muzieknummer.

Opspraak

Rapper Boef, die eigenlijk Soufiane Boussaadia heet, kwam meerdere malen in opspraak. Aan het begin van dit jaar kreeg hij in Nieuwjaarsnacht een lift van drie vrouwen. De rapper plaatste hierover een video op de chatapp Snapchat, waarin hij de vrouwen 'kechs' noemde, wat hoeren betekent in straattaal.

In september 2016 werd de rapper opgepakt bij een vechtpartij met een andere rapper. Ook kreeg Boussaadia in januari vorig jaar een taakstraf van 80 uur omdat hij in een vlog "ik neuk je dochter" had gezegd tegen een politierechercheur. En in mei 2017 kreeg hij twintig uur taakstraf voor het beschadigen van een politiewagen.