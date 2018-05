Ook tantramasseur uit Rhenen vervolgd voor misbruik

Opnieuw komt een ´tantratherapeut´ voor de rechter vanwege seksueel misbruik van vrouwelijke cliënten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Tegen de man uit Rhenen is aangifte gedaan door zes vrouwen.

De 53-jarige masseur zat in maart al ruim twee weken vast voor verhoor. Hij kwam daarna onder voorwaarden vrij. Zo mag hij in afwachting van het proces zijn werk niet doen. Over twee weken is de regiezitting bij de rechtbank in Utrecht.

Eerder werd bekend dat ook een masseur uit Rotterdam zich zo snel mogelijk moet verantwoorden voor ontucht met cliënten die zich aan zijn zorg of hulp hadden toevertrouwd.

Kamerleden

Tantra is een oosterse levenshouding die in het Westen vooral een seksuele lading heeft. De masseurs die zijn aangeklaagd, zeggen vrouwen te kunnen helpen die lichamelijk geblokkeerd zijn geraakt, bijvoorbeeld omdat zij een misbruikverleden met zich meedragen. De masseurs beloven daarbij de grenzen van hun cliënten te zullen bewaken, maar gaan in de praktijk over tot seksuele handelingen voor hun eigen gerief, blijkt uit aangiftes en meldingen bij de politie.

Bij een particulier meldpunt kwamen volgens de initiatiefnemers tussen afgelopen oktober en april 87 betrouwbare klachten over tantramasseurs binnen. Vorige maand overhandigde het Meldpunt Tantra Misbruik zijn eindrapport aan Kamerleden van D66 en de PvdA.

In november berichtte de NOS al over tientallen meldingen van seksueel misbruik door tantramasseurs en 'intimiteitscoaches'. In een van die verhalen kwamen slachtoffers van zowel de man uit Rotterdam als die uit Rhenen aan het woord .