Verbod Satudarah: broodnodig of symboolpolitiek?

Dreigt het einde voor Satudarah? Vandaag probeert het Openbaar Ministerie om de motorclub uit Nederland te verbannen.

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol wordt de civiele procedure behandeld die het OM in september aankondigde. Via de procedure wil het OM Satudarah laten verbieden. Eerder lukte dat al met motorclub Bandidos.

Waarom wordt nu Satudarah aangepakt?

Het is een van de meest aanwezige outlaw motorcycle gangs in Nederland. Leden van de motorclub zouden zich op grote schaal bezighouden met criminele praktijken, zoals geweld, afpersing en drugshandel. Die leden worden volgens het OM door de club aangemoedigd om misdrijven te plegen en daarin ook gefaciliteerd.

Dat maakt Satudarah "in strijd met de openbare orde" en dus ongewenst. Het OM vraagt trouwens ook om een verbod op de supportclubs Saudarah, 999 en Yellow Snakes.

Hoe gaat het OM aantonen dat Satudarah niet deugt?

Op dezelfde manier als bij Bandidos: door tal van voorbeelden te noemen van zaken die niet deugen en betrekking hebben op de club. Het OM heeft bijvoorbeeld honderden geweldsincidenten verzameld, die te relateren zijn aan Satudarah-leden.

Tegen de top van de club loopt een aparte strafzaak, Volgens het OM is het clubbeleid dat oud-leden in elkaar worden geslagen en dat hun geld en bezittingen worden afgepakt.

Het OM zal ook wijzen op de statuten van de club. Daar wordt bijvoorbeeld een zwijgplicht voorgeschreven. Dat alles bij elkaar zorgt volgens de justitie voor een "cultuur van wetteloosheid", die de complete vereniging te verwijten valt. Om hun verhaal te illustreren, zullen de officieren van justitie vandaag in de rechtszaal ook beelden laten zien van hoe het eraan toe gaat bij Satudarah.

Wat gaat de club daartegenin brengen?

De verdediging van Satudarah vindt dat je niet een complete club kunt verwijten wat individuele leden uitspoken. Binnen een club kunnen nu eenmaal groepjes samenspannen en misdrijven plegen, zonder dat anderen daar van weten.

De verdediging vindt de hele rechtszaak vooral "symboolpolitiek" en denkt niet dat een eventueel verbod veel effect zal hebben. Leden zouden net over de grens kunnen gaan zitten, ondergronds kunnen gaan of zelfs kunnen overstappen naar andere clubs.

Een waterbedeffect dus, dat de vermeende criminaliteit niet oplost. Ook zullen de advocaten van Satudarah betogen dat alle kwalijke voorbeelden van het OM uit hun verband zijn gerukt.

Waarin verschilt de procedure tegen Satudarah van die tegen Bandidos?

Bandidos is een Amerikaanse motorclub, die hier ook een paar vestigingen had en nu niet meer mag hebben. De komst van de club leidde tot een hoop onrust, maar het aantal leden was beperkt.

Satudarah is in Nederland een veel grotere club. De vereniging is hier in de jaren negentig opgericht, in Moordrecht, en heeft Molukse wortels. Hoe groot de club precies is, is onduidelijk, maar de meeste schattingen komen op zo'n duizend leden. Vooral de afgelopen jaren groeide de club snel: van een paar chapters in 2011 naar bijna veertig Nederlandse afdelingen nu.

Een verbod op Satudarah zal dus grotere gevolgen hebben. De club heeft ook in allerlei andere landen afdelingen opgericht. Die mogen in principe blijven bestaan, want de rechtszaak gaat alleen over een verbod op de activiteiten van Satudarah in Nederland.

Welke club is de volgende die wordt aangepakt?

Dat is nog niet bekend. Velen gaan ervan uit dat No Surrender de volgende motorclub zal zijn waar het OM zijn pijlen op richt.

In 2012 begon de overheid met een landelijk programma om 'foute' motorclubs aan te pakken. OM, politie, Belastingdienst, FIOD, marechaussee, burgemeesters en gemeenten bundelden hun krachten om de clubs op alle mogelijke manieren te dwarsbomen. Het definitief verbieden van outlaw motorcycle gangs in Nederland past ook in die strategie en dat proces lijkt nu volop gaande.