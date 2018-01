​OM: leiding Satudarah betrokken bij tal van misdrijven

Motorclub Satudarah is een criminele organisatie die zich onder andere bezighoudt met drugs- en wapenhandel, witwassen en diefstal. Dat stelde het Openbaar Ministerie vandaag bij de start van de rechtszaak tegen de top van de motorclub.

Drie landelijke bestuursleden staan terecht, na hun aanhouding tijdens een grote politieactie in september. Een vierde bestuurslid is nog altijd voortvluchtig.

Volgens het Openbaar Ministerie bepalen deze vier 'nationals' wat er binnen Satudarah gebeurt, zowel in Nederland als in het buitenland. Ze zouden betrokken zijn bij tal van misdrijven die in naam van Satudarah zijn gepleegd.

Zo is volgens het OM in Spanje een chapter opgericht speciaal voor het afhandelen van drugstransacties. Getuigen zeggen dat via chapters in het buitenland werd gehandeld in xtc, cocaïne en hasj en dat veel Satudarah-leden wapens hebben.

Satudarah-leden die geld verdienen dankzij hun lidmaatschap van de motorclub, moeten volgens het OM een percentage afstaan aan de club. Daarvan gaat een deel naar de chapters en een deel naar de 'nationals'.

Bad standing

Ook zou Satudarah verdienen aan het afpersen van leden die in 'bad standing' de club moeten verlaten. Het OM heeft elf gevallen ontdekt waarbij leden hardhandig uit de club zijn gezet. Nadat ze uit de gratie waren gevallen, werden ze in elkaar geslagen, moesten ze hun motor afstaan en een boete van 5000 euro betalen.

Dat geld belandde volgens het OM bij het landelijk bestuur. Uit notulen van de club zou blijken dat de topmannen beslissen of iemand in elkaar wordt geslagen of niet.

Volgens advocaat Erik Thomas, die een van de verdachten bijstaat, wordt het verhaal van de 'bad standings' alleen maar gebruikt om een zaak tegen het Satudarah-bestuur te kunnen beginnen. "Dit komt voort uit de politieke wil om motorclubs aan te pakken."

Verbod

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels via een civiele procedure om een verbod op Satudarah gevraagd. Vorige maand werd motorclub Bandidos al verboden.

De Satudarah-top blijft voorlopig in de cel. Twee verdachte bestuursleden, de broers Angelo M. en Xanterra M. uit Tilburg, zaten eerder al vast wegens de productie van synthetische drugs en witwassen.

De derde verdachte, Paul M. uit Maastricht, kreeg eerder vier jaar gevangenisstraf wegens wapenhandel. Het vierde bestuurslid, Michel Boer uit Enschede, staat op de nationale opsporingslijst.