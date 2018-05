Bezorgde minister Van Nieuwenhuizen wil 'zorgen dat KLM vooruit kan'

Minister Van Nieuwenhuizen is heel bezorgd over de crisis bij luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. Ze vindt het "van groot belang" dat er orde op zaken wordt gesteld bij het bedrijf.

De beurskoers daalde vanochtend met 13 procent in reactie op het opstappen van topman Janaillac en het aanhouden van de stakingen.

Vanavond heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gesprek met haar Franse collega om te horen wat er precies aan de hand is. Het gaat haar nu vooral om het vergaren van informatie. Ze wil achterhalen wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Concurrentiepositie

De Nederlandse minister benadrukt dat Air France-KLM zelf zo snel mogelijk een uitweg moet vinden. "We houden dat nauwlettend in de gaten", aldus de minister, die duidelijk maakt dat het Nederlandse kabinet nu geen maatregelen neemt.

"Het bedrijf moet een grote slag maken om de concurrentiepositie te verbeteren", zegt ze ook namens minister Hoekstra van Financiƫn. "Voor een gezonde toekomst is het een absolute voorwaarde dat Air France-KLM concurrerender wordt".

Ze snapt de zorgen bij het personeel van KLM, dat bang is dat de problemen bij Air France het Nederlandse zusterbedrijf zullen raken. "We moeten zorgen dat KLM verder kan gaan." Ze wil geen oordeel geven of het verstandig is geweest dat KLM met Air France is gaan samenwerken. "Daar is destijds bewust voor gekozen".