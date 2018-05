'Piloten KLM maken zich terecht zorgen over conflict bij Air France'

Ondertussen maken de piloten van KLM en Transavia (ook onderdeel van Air France-KLM) zich wel zorgen. "Dat is terecht", zegt Van den Hudding. "Je denkt aan je baan en aan het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij. Morgen is niet opeens alles anders, maar op lange termijn gaat deze onrust wel schade berokkenen. Als Air France schade oploopt, loopt de combinatie Air France-KLM schade op en dat heeft uiteindelijk ook effect op KLM."

Robert Swankhuizen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT), wijst erop dat de concurrentiepositie van Air France-KLM door het conflict met de Franse bonden verslechtert.

"Ze gaan door met staken tot het eind - tot hun resultaat is bereikt. Dat maakt de positie van het bedrijf heel fragiel. In de Golfstaten vieren ze nu feest. Die maatschappijen proberen Air France-KLM al jarenlang de nek om te draaien. Nu gaan ze achterover zitten, want het wordt in Frankrijk wel geregeld voor ze."

Ongelukkig huwelijk

Zou een scheiding tussen Air France en KLM een optie zijn om te voorkomen dat het Nederlandse bedrijf wordt meegezogen in de Franse financiële ellende? Nou nee, zeggen de bonden.

"Er is al heel veel gezegd over het min of meer ongelukkige huwelijk tussen KLM en Air France, maar ze zijn te veel verweven met elkaar om nu te zeggen dat ze apart kunnen verdergaan", zegt Brama.

"Je kunt niet ontvlechten. Je moet gewoon doorgaan", aldus Swankhuizen, die het roerend eens is met de luchtvaarteconomen die stellen dat een zelfstandig KLM te klein is om op te boksen tegen de wereldwijde concurrentie.

Volgens Brama is er één troost: de kasstromen van KLM en Air France zijn strikt gescheiden. "Daar heeft Pieter Elbers voor gevochten. Ook in onze nieuwe cao is afgesproken dat de winst die KLM maakt wordt geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen voor KLM. Het lekt niet weg naar Air France. Dat is een geruststellende gedachte."