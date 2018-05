Eén jaar Macron: van de Fransen krijgt hij het voordeel van de twijfel

Daarom kwam er lastenverlichting voor bedrijven en werden de regels soepeler om personeel aan te nemen en te ontslaan. Bedrijven kunnen zo makkelijker ondernemen, is het idee van Macron. Maar dat levert pas op termijn resultaten op voor de 'gewone' Fransen in de zin van werkgelegenheid, groei en koopkrachtverbetering. Veel kiezers hebben daardoor in dit eerste jaar het gevoel gekregen dat Macron een 'rechtse' president is. Hij zou vooral bedrijven en rijke Fransen douceurtjes geven.

"Macron heeft in Frankrijk wel een geheel nieuwe dynamiek ontketend met vergaande hervormingen. De belangrijkste is misschien wel die hervorming van de arbeidsmarkt. Dat was een verkiezingsbelofte en die heeft hij heel snel ingelost", zegt onderzoekster Blanche Leridon van de Franse denktank Institut Montaigne. Het instituut zette een analyse online van het eerste jaar van Macron.