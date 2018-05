Politie arresteert hoofdverdachte verkrachting Indiaas meisje

De politie in India heeft de hoofdverdachte gearresteerd van het verkrachten en in brand steken van een Indiaas meisje van 16 jaar. Ze werd tijdens een bruiloft door twee mannen meegenomen naar een bos en daar verkracht. Haar ouders deden daarover hun beklag bij de dorpsoudsten die de mannen een straf oplegde.

Daarop vielen de verdachten met een aantal medestanders de ouders van het meisje aan. De ouders sloegen op de vlucht. Toen ze een half uur later terugkwamen vonden ze hun dochter dood en verbrand in hun huis. Volgens de politie was ze levend verbrand.

In de zaak zijn nu 15 van de 18 verdachten gearresteerd.

Verkrachting van meisjes is een groot probleem in India. Volgens officiƫle cijfers waren er in 2016 bijna 20.000 verkrachtingen van minderjarigen. 40 procent van de slachtoffers van verkrachtingen in India is minderjarig.