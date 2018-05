Meisje in India in brand gestoken na verkrachting

Barbaars

Een van de hoofdverdachten is nog voortvluchtig. Onder de aangehouden verdachten zijn ook enkele dorpsoudsten. Volgens de politie had de raad niet op eigen houtje een boete mogen opleggen. Dorpsraden hebben geen juridische status maar zijn wel invloedrijk op het Indiase platteland.

Een minister van de Indiase deelstaat noemt de gebeurtenissen barbaars.

In India woedt al langere tijd een hevige discussie over de verkrachtingen in het land. De groepsverkrachting van een 8-jarig meisje en drie andere meisjes in het noorden van India leidden afgelopen maand tot woedende reacties en protesten. Dagelijks worden in India vijftig verkrachtingen van kinderen onder de twaalf jaar geregistreerd.

De Indiase regering wil met een wetswijziging de doodstraf mogelijk maken voor het verkrachten van kinderen onder de twaalf jaar. In 2012 was de straf voor verkrachting al verdubbeld tot 20 jaar cel, na massale protesten. Die ontstonden nadat een vrouw in New Delhi in een bus door een groep medepassagiers meerdere malen was verkracht.