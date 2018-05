Kabinet: meer geld voor Brussel onacceptabel

Het kabinet ziet helemaal niets in de plannen van de Europese Commissie om de lidstaten de komende jaren meer te laten betalen. "Het voorstel zoals het er nu ligt, is niet acceptabel", zeggen premier Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken.

In de begroting die de commissie vandaag presenteerde, wordt het totale budget met 300 miljard euro verhoogd. Onjuist, vindt Blok. "De inkomsten nemen af door de brexit, dan zal je ook minder moeten gaan uitgeven."

Verhouding scheef

Hij is ook verbolgen over het afschaffen van de korting van 1 miljard per jaar die ons land nu nog krijgt. "Die korting is er niet voor niets. Nederland draagt veel meer bij dan andere landen. Dat is niet meer in verhouding en door dit voorstel wordt die verhouding nog verder scheef getrokken."

Behalve bezuinigen moet Europa ook moderniseren, vindt de minister. Er moet minder geld gaan naar bijvoorbeeld landbouwsubsidies. "Dat zijn de prioriteiten van 30, 40 jaar geleden." Brussel moet zich wat Blok betreft meer gaan richten op migratie, klimaat en innovatie.