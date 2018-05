Hoe zijn verblijf in Israël Geert Wilders gevormd heeft

Voor zijn werk op het land kreeg Wilders zo'n 5 dollar per uur. Na een half jaar uien, paprika's en druiven telen, reisde hij over land door de Arabische wereld. Hij trok via Eilat, door de Sinaï naar Egypte. "Ik ging illegaal de grens over, want het visum was te duur."

"De mensen waren erg vriendelijk en aardig voor mij. Ze gaven mij brood en thee, maar ik hoorde ook van jongens van mijn leeftijd de enorme haat tegen Israël."

Schoenen gejat

De houding tegenover Israël verbaasde hem. "Het waren gewoon onzinverhalen, allemaal gekke theorieën. Ik was nog niet zo met politiek bezig, maar dit viel me wel op."

Door het reizen maakte de jonge Wilders kennis met de islam. "De eerste moskee die ik bezocht was de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Ik was erg onder de indruk van die grootheid en de massaliteit." Aan de tweede moskee die hij bezocht, in het Syrische Damascus, hield de jonge reiziger minder goede herinneringen over: zijn nieuwe Nikes werden gejat.