850 malafide webwinkels offline gehaald

Nepwinkels op internet zijn een plaag en een veel gebruikt vehikel voor internetcriminelen. Naast de 90.000 bonafide webwinkels op de Nederlandse markt zijn er naar schatting 25.000 tot 35.000 malafide webshops.

Deze nepwinkels bieden vooral schoenen, kleding, tassen en zonnebrillen aan van bekende merken. Dit vaak tegen ogenschijnlijk lage prijzen.

De Consumentenbond spoorde 2000 van dat soort malafide webwinkels op en liet er via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) 850 offline halen. De webwinkels verkochten zogenaamd met hoge kortingen merkkleding of luxe-producten, die in werkelijkheid nep of namaak waren, of zelfs niet geleverd werden.

Hostingbedrijven

De nepwinkels maakten in de meeste gevallen gebruik van oude, vrijgekomen domeinnamen die ze opkopen. Daardoor komen ze voor in de zoekresultaten van Google en duiken dus makkelijk op als consumenten bepaalde producten zoeken.

Het gros van de verdachte sites stond geregistreerd bij slechts vier hostingpartijen. Volgens de Consumentbond worden duizenden mensen jaarlijks de dupe van nepwinkels. "Ze krijgen of een nepproduct, of helemaal niks", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.