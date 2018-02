Zo voorkom je dat nep-webshops je oplichten

Het belangrijkste dat je kan doen is checken of de url - het webadres - van de webshop wel klopt. "We zien vooral onlogische webshopnamen. Zoals 'slagerijtwente' die schoenen verkoopt", vertelt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. En een naam die erg lijkt op een bekende winkel: dikke kans dat-ie nep is.

Als je niet zeker weet of een webshop nep is, zoek even wat reviews van de winkel op. En haal de shop door Thuiswinkel.org en Webwinkelkeur.nl. Zo kun je vaak snel beoordelen of een webwinkel echt is. De politie heeft ook een checkfunctie om te ontdekken of een webshop of verkoper al onderzocht wordt voor oplichting.

Zo voorkom je dat je opgelicht wordt

En wil je het zekere voor het onzekere nemen? Ga dan niet voor het gemak van iDeal, want geld overgemaakt via je betaalrekening krijg je waarschijnlijk niet terug als je opgelicht bent. Creditcards bieden deze zekerheid wel. En Paypal ook. Allebei geven ze je geld terug, als je er op tijd bij bent.

Met je creditcard loop je wel het risico dat jouw creditcardgegevens gestolen en misbruikt worden. Je kan natuurlijk altijd achteraf betalen: als een website die optie biedt, zit je sowieso goed.

Toch opgelicht? Doe aangifte bij de politie. Vaak ben je namelijk niet de enige.