Antisemitisme-gezant gaat Jodenhaat in Duitsland in kaart brengen

Duidelijker is onderzoek van de Bondsdag zelf. Daarin is te lezen dat de politie inderdaad antisemitische incidenten als "extreem-rechts" inschat als er geen verdere gegevens bekend zijn of als er geen daders opgepakt konden worden.

Zo wordt die noemer een grote verzamelbak en "ontstaat mogelijkerwijs een naar rechts neigend beeld over de motieven en daders", zeggen de onderzoekers. Ze wijzen ook op een enquête onder Duitse Joden: "opvallend vaak worden moslims als dader aangewezen: 48 procent van de scheldpartijen, 62 procent van de beledigingen en 81 procent van de lichamelijke aanvallen worden ingeschat als afkomstig van moslims".

Hoe antisemitisch is Duitsland (geworden)?

De angst bij veel Duitse Joden is dat door de komst van Arabische vluchtelingen het antisemitisme is toegenomen. In welke mate dat speelt, is op dit moment met cijfers niet aan te tonen. En dat wil de afgezant van de regering dus veranderen.

Maar dat er een groep mensen is bij gekomen uit landen waar antisemitisme wijdverbreid is, is duidelijk. Ook politici erkennen dat inmiddels: Merkel zei het op de Israëlische televisie na het incident in Berlijn: "We hebben nieuwe fenomenen, nu we ook vluchtelingen hebben of mensen van Arabische herkomst, die weer een ander vorm van antisemitisme hiernaartoe brengen". President Steinmeier zei na een gesprek met vertegenwoordigers van sjiitische organisaties: "Antisemitisme in Duitsland is niet in eerste instantie een islamitisch probleem, maar het is versterkt ook bij moslims te zien."