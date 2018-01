​Duits parlement wil antisemitische asielzoekers uitzetten

Is de angst voor een toenemend antisemitisme door asielzoekers terecht? In de Duitse criminaliteitscijfers is geen stijgende lijn van het aantal misdrijven of overtredingen tegen Joden te zien. In de eerste helft van 2017 was er een lichte toename in vergelijking met dezelfde periode in 2016, van 654 naar 681.

In de afgelopen twintig jaar schommelde het aantal voorvallen rond de 1500 per jaar. Daarbij komt dat meer dan 90 procent van deze strafbare feiten aan rechts-extremistische daders wordt toegedicht. Minder dan 4 procent is gepleegd door migranten.

Volgens experts betekent dit niet dat de angst ongegrond is dat Duitsland door de komst van asielzoekers antisemitischer wordt. Eigenlijk zijn ze het er wel over eens: in de landen waar het grootste deel van de asielzoekers vandaan komt, komt veel meer antisemitisme voor dan in Europa. "Het conflict in het Midden-Oosten speelt in deze landen een grote rol", zegt Ayman Maczek van de moslimraad. "De kritiek op Israël vermengt zich vaak met anti-Joodse ideeën, die overigens weer van de nazi's komen."

Benjamin Steinitz van het meldpunt antisemitisme deelt de zorgen. "Antisemitische opvattingen worden daar ook door politici, religieuze leiders, media en scholen verspreid."

Ook uit persoonlijke verhalen komt naar voren dat je als Jood in Duitsland niet altijd veilig over straat kunt. De NOS sprak met twee van hen in Berlijn.

Noam Leichtentritt, Israëlische student die sinds drie jaar in Berlijn woont