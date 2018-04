Nieuw antisemitisch incident in Berlijn wekt woede

In Berlijn is met verbijstering en woede gereageerd op een nieuw antisemitisch incident. De 21-jarige Adam Armush werd met een riem geslagen door een man die hem uitschold voor "Yehudi", Arabisch voor "Jood". Daarvoor zou hij hem al met een fles bedreigd hebben. Armush zette een video van de aanval online.

Het gebeurde voor de deur van het huis van Armush, in de wijk Prenzlauer Berg. Armush droeg een keppeltje en was met een vriend onderweg naar het station, toen drie jongens eerst begonnen te schelden. Toen ze er wat van zeiden, escaleerde het, vertelt hij aan the Times of Israel.

"Het is ondraaglijk om te zien dat een jonge Joodse man in een goede wijk als Prenzlauer Berg wordt aangevallen, omdat hij herkenbaar is als Jood", zegt Levi Salomon van het Joodse Forum voor Democratie en tegen Antisemitisme. "Het laat zien dat Joden ook hier niet veilig zijn. De politiek moet ingrijpen. De tijd van mooie praatjes is voorbij, er moet gehandeld worden."

Asielzoekers

Het is niet het eerste antisemitische incident in de Duitse hoofdstad. Volgens het antisemitisme-onderzoeksinstituut RIAS verdubbelde het aantal incidenten vorig jaar ten opzichte van 2016. Veel onderzoekers wijten dat onder meer aan de komst van veel Arabische asielzoekers naar Duitsland.

Begin dit jaar werd bekend dat het Duitse parlement antisemitische asielzoekers wil kunnen uitzetten.

Ook na dit incident zijn er woedende reacties. "Het is genoeg, genoeg, genoeg!", schrijft de hoofdredacteur van Welt.

Verbijsterd

Burgemeester Müller van Berlijn heeft de daad veroordeeld, net als lokale politici. Onder hen is staatssecretaris Chebli, die van Palestijnse afkomst is: "Ik ben verbijsterd en schaam me voor deze man, die mijn taal spreekt."