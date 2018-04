Slachtoffer Berlijn: ik droeg keppeltje als test voor antisemitisme

De 21-jarige man die gisteren in Berlijn slachtoffer werd van antisemitisch geweld, heeft verteld dat hij geen Jood is maar expres een keppeltje droeg om te zien of dat veilig kon in Berlijn. Hij zag het als een experiment, zegt hij in een interview met Deutsche Welle TV. Adam Armush zegt dat hij een Israëliër is uit een Arabische familie.

Armush vertelt dat hij een keppeltje kreeg van een vriend die hem vertelde dat het onveilig was om het op straat in Berlijn te dragen. Hij betwijfelde dat en wilde kijken of het echt zo was. Toen hij en een Duitse vriend die ook een keppeltje droeg, werden aangevallen, besloot hij het met zijn mobieltje te filmen, zegt hij in het interview. Armush zette een video van de aanval online.

Het filmpje begint op het moment dat Armush door drie jongens wordt aangevallen. Of er een woordenwisseling aan vooraf is gegaan, is niet duidelijk. Een van de aanvallers roept een paar keer "Yehudi!", Arabisch voor "Jood". Daarna wordt Armush met een riem geslagen.

Veroordeling Merkel

Armush zegt in het interview dat er veel mensen op straat waren, zo'n vijftig. Op een vrouw na zou niemand hebben ingegrepen of er wat van hebben gezegd. Sinds het filmpje online staat heeft hij wel veel steunbetuigingen gehad.

De zaak leidde vandaag tot veel commotie in Duitsland. Ook bondskanselier Merkel veroordeelde de aanval scherp. Ze noemde het een "verschrikkelijk voorval" en zei dat de strijd tegen antisemitisme gewonnen moet worden". Ze voegde eraan toe dat er zowel onder autochtone Duitsers als onder mensen van Arabische afkomst antisemitisme voorkomt. De politie is nog op zoek naar de drie jongens.