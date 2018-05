Nieuwe dag van stakingen in het streekvervoer

Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. In vrijwel het hele land rijden geen streekbussen en regionale treinen. Voor volgende week zijn regionale acties aangekondigd.

Gisteren was de eerste dag van de landelijke staking. Volgens de bonden heeft toen 85 procent van het personeel het werk neergelegd. Vanmiddag gaan veel werknemers naar het Malieveld in Den Haag in het kader van de Dag van de Arbeid.

De stakers willen een lagere werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. De bonden en de werkgevers onderhandelen sinds oktober. In januari hadden de twee partijen een akkoord, maar dat werd afgewezen door de leden.

Regionaal druk zetten

FNV-onderhandelaar Paula Verhoef kondigde gisteravond in Nieuwsuur aan dat de 48-uursstaking volgende week een regionaal vervolg krijgt. "Wij realiseren ons wel dat het lastig is voor passagiers, er komt dus niet opnieuw een landelijke staking, maar we gaan regionaal wel druk zetten."

Aan de staking doet al het streekvervoer mee. Ook het stadsvervoer in onder meer Utrecht ligt stil. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het stadsvervoer wel gewoon. Dat personeel valt onder een andere cao.