FNV: ook volgende week acties in streekvervoer

De FNV wil ook volgende week actie voeren voor een betere cao voor de chauffeurs in het streekvervoer. "Wij realiseren ons wel dat het lastig is voor passagiers, er komt dus niet opnieuw een landelijke staking, maar we gaan regionaal wel druk zetten", zei FNV-onderhandelaar Paula Verhoef in Nieuwsuur.

Vandaag legden werknemers in het streekvervoer in het hele land het werk neer. Dat is ook morgen het geval. Veel stakers gaan dan naar een 1-meimanifestatie op het Malieveld in Den Haag. "We gaan daar met de mensen uit de zorg, de bouw en andere sectoren laten zien dat het wat ons betreft menens is. Dat we goede afspraken willen", zei Verhoef.

De vakbonden FNV en CNV onderhandelen sinds oktober vorig jaar met werkgevers in het streekvervoer over werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. In januari bereikten de onderhandelaars een akkoord, maar de leden wezen dat af.