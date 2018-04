VS stelt importheffingen voor de EU een maand uit

De EU wil dat de maatregel van tafel gaat. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron hebben de afgelopen dagen geprobeerd president Trump te overtuigen om af te zien van de verhoging, maar de Amerikaanse leider wilde geen toezeggingen doen.

Als de importheffingen er alsnog komen, stelt de EU heffingen in op Amerikaanse producten. Onder meer Harley Davidsons, whisky, pindakaas en spijkerbroeken uit de VS worden dan extra belast.

De EU dreigt dan in eenzelfde strijd terecht te komen als die waarin de VS en China zijn beland. Beide landen leggen elkaar heffingen op, sinds de VS invoerheffingen op staal en aluminium instelde.