Barnier waarschuwt voor brexit zonder overeenkomst

De Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier heeft gezegd dat de kans reƫel is dat de besprekingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie zonder overeenkomst eindigen.

In Ierland zei Barnier dat het er in de komende maanden om gaat een deal te sluiten over de voorwaarden van de brexit. Zo ver zijn de gesprekspartners volgens hem nog lang niet, en dat ligt niet alleen aan de voortgang van de gesprekken over de inrichting van de toekomstige grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat wordt de grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Wat dat laatste betreft is Barnier optimistischer gestemd. Hij vertrouwt erop dat Brussel en Londen het daarover eens worden.

Barnier waarschuwde de Europese lidstaten ervoor dat ze erop voorbereid moeten zijn dat er geen brexit-deal komt. "Het zou niet mijn keuze zijn, maar het risico bestaat", zei de Fransman. Uiterlijk eind oktober van dit jaar moet er een allesomvattend akkoord liggen, om de parlementen de tijd te geven dat voor eind maart volgend jaar te beoordelen.

Chaos

Een brexit zonder deal leek lang ondenkbaar, en kan tot chaotische toestanden leiden. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld niet meer wettelijk verplicht zijn tot het doen van betalingen aan de EU, wat tot een groot gat in de Europese begroting zou leiden. Als het daartoe komt, zou het Verenigd Koninkrijk zich de woede van de Europese Unie op de hals halen, met alle onvoorspelbare gevolgen van dien.

Geen deal betekent ook dat in de handel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk de hoge tarieven van de Wereldhandelsorganisatie gaan gelden.

De Britten zullen, als een overeenkomst uitblijft, onder andere een enorm douane-apparaat moeten opbouwen, ook in het geval dat er een douane-unie tot stand komt.